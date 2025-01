Sport.quotidiano.net - Basket: un gruppo di cestisti ferraresi degli anni ’70 e ’80 si è ritrovato per celebrare il ricordo del coach. Serata amarcord, dedicata a Perini

aglisabato scorso per gli appassionati didi casa nostra, di qualche decennio fa. Undi‘70 e ‘80 infatti, ex giocatori di Zabov Moccia/Jolly Colombani e Mobili Zanella, si sono incontrati neldel loro allenatore, il professor Rodolfo, scomparso alcunifa e punto di riferimento perdella pallacanestro, cittadina e non solo. Immancabile la cena e la foto difinale. Si riconoscono, da sinistra a destra, Guglielmo Darbo, Daniele Bonora, Marzio Brandani, Stefano Campi, Riccardo De Simone, Osvaldo Bozzato, Roberto Galeotti, Leo Massari, Sergio Mardegan, Giuseppe Cattani, Sergio Trombelli, Alberto Zucchini, Nando Tieghi, Andrea Namari, Francesco Brancaleoni, Ferdinando Calzolari, Alessandro Matteucci e Guido Morelli.