Basket Gallinari riparte da Porto Rico | Auspico gran finale in azzurro

“È conde piacere che mi preparo per una nuova importante sfida con la maglia dei Vaqueros. Sono grato di poter fare ciò che amo di più, giocare ae stare vicino alla mia famiglia”. Con queste parole in un post su Instagram, con tanto di video mentre si allena, Daniloannuncia il suo ritorno algiocato nel campionato dicon la maglia dei Vaqueros. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo(@danilogallo)“Ringrazio il club, e in particolare Carlos Arroyo (ex giocatore Nba e dirigente della squadra), per la fiducia e per avermi dato la possibilità di tenere aperta la porta in caso di chiamata Nba“, ha aggiunto il Gallo che è di fatto fermo dallo scorso anno al termine del suo contratto con i Milwaukee Bucks.