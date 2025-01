Ilgiorno.it - Bagnolo, investita mentre attraversa la strada col cane: morta Flaviana Beretta

Cremasco (Cremona) – E’, donna di 62 anni di Chieveoggi mercoledì 22 gennaio intorno alle 17.30stavando la statale Serenissima per tornare a casa con il suo. La donna aveva fatto una passeggiata, come era solita, sulla ciclabile che da Gattolino porta aCremasco. Quando stava rientrando, hato a piedi la statale Serenissima per connettersi con la ciclabile dall'altro lato dellache porta a Gattolino e poi a Chieve.va è statada una Mercedes condotta da un 22enne di Crema che l'ha gettata avanti di trenta metri. Soccorsa in condizioni gravissime, la donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Lodi con un'ambulanza della Croce verde di Crema. Qui è stata accolta in codice rosso e in pericolo di vita.