AZ-Roma: segui la conferenza stampa di Ranieri LIVE

Alle ore 18:45 del 22 gennaio, lasarà ospite dell’AZ Alkmaar in occasione della settima giornata di Europa League. Per la squadra di Claudiosi prospetta una gara intensa e che potrebbe servire a fare un passo in avanti verso quelle squadre che si qualificheranno agli ottavi di finale senza passare dai play-off. Con due vittorie e tre pareggi, la squadra giallorossa si trova al 14° posto in classifica, mentre gli olandesi si trovano al 20° posto. A presentare la gara ci penserà il tecnico, a partire dalle ore 19:30 del 22 febbraio.la Diretta.11 minuti fa22 Gennaio 2025 19:16 19:16Ci sarà anche PisilliCon il tecnico Claudioci sarà anche Nicolò Pisilli a commentare la sfida europea.14 minuti fa22 Gennaio 2025 19:12 19:12atteso in salaTra non molto avrà inizio ladi Claudio, atteso dai giornalisti in salaa partire dalle 19:30L'articolo AZ-ladiproviene da Solola