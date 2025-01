Ilrestodelcarlino.it - Avvicinare i giovani all’entroterra . Ecco le proposte

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato e domenica i laboratori del progetto "Ri-abitare l’entroterra", dedicato aitra i 17 e i 24 anni, hanno fatto tappa a Sassofeltrio e Montecopiolo, con l’obiettivo di scrivere il Manifesto deidell’entroterra per il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) di Sassofeltrio, Montecopiolo, Gemmano e Talamello. "Dare spazio e voce aiè un nostro obiettivo, il futuro sono loro dice Fabio Medici, sindaco di Sassofeltrio ma non è semoplice capire come coinvolgerli. Sono emerse molte questioni su cui lavorare con i Comuni vicini: trasporti, impianti sportivi, locali per i".