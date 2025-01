Ferraratoday.it - Auto si cappotta e finisce fuori strada: feriti gravemente mamma, papà e i quattro figli

Leggi su Ferraratoday.it

Ancora un incidente, questa volta con un’intera famiglia rimasta ferita. E’ pesante il bilancio di un sinistro avvenuto martedì sera, intorno alle 19, a Canaletto di Finale Emilia. Come riporta ModenaToday, infatti, una Fiat 500L che procedeva lungo la via per Modena, per cause in fase di.