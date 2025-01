Lidentita.it - Auto in panne, dall’era pre Covid a oggi perso il 18% delle vendite

Leggi su Lidentita.it

pre, l’hail 18 per cento del suo volume d’affari. Ma non è tutta colpa della pandemia. Anzi. Nel disastro dell’, l’ultimo settore in cui l’Europa avrebbe potuto ancora dire la sua, c’entrano la miopia e l’ideologismo green dell’Ue che ha, sostanzialmente, segato le gambe al comparto e che, con i .inpreil 18%L'Identità.