Agi.it - Australian Open, Sonego esce ai quarti. Semifinale vicina per Sinner che conduce 2-0 su De Minaur

AGI - Finisce aidi finale l'avventura di Lorenzoagli: il torinese, numero 55 Atp, è stato sconfitto dallo statunitense Ben Shelton, 21esima testa di serie e 20esimo nel ranking mondiale, che si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 7-6 (4), in quasi 4 ore di match combattuto in cui l'azzurro, forse, avrebbe meritato di più. Sfuma, dunque, l'ipotesi di unatutta italiana: sarà Shelton, infatti, a sfidare il vincente dell'incontro tra l'azzurro Jannik, numero uno del mondo, e l'o Alex De, ottava testa di serie e beniamino del pubblico locale. In questo momento, l'altoatesino stando 2-0 (6-3, 6-2). La prima, in programma venerdì mattina, sarà tra Djokovic che ha eliminato a sorpresa Alcaraz e Zverev, che si è sbarazzato di Paul.