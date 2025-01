Oasport.it - Australian Open 2025: il programma di domani (23 gennaio). Orari, ordine di gioco, tv, streaming

Vanno in scena le semifinali femminili quest’oggi agli. Come oramai d’uso da quando c’è stato il cambio dellazione, è la sessione serale ad accogliere i due incontri sulla Rod Laver Arena, mai come oggi ricchi di significato anche per la classifica mondiale.Il conto è presto fatto: Aryna Sabalenka, che sfida la spagnola Paula Badosa, è obbligata a vincere se vuole rimanere numero 1 a fine torneo, posizione che altrimenti tornerà nelle mani di Iga Swiatek, opposta all’americana Madison Keys. Nei due casi i precedenti parlano abbastanza chiaro: la bielorussa è avanti 5-2 e non perde dal 2021, mentre la polacca è in vantaggio 4-1 e ha perso solo agli ottavi di Cincinnati nel 2022, lasciando quasi sempre molto poco negli altri confronti (tre dei quali però giocati sul rosso).