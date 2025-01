Quotidiano.net - Attacco col coltello ad Aschaffenburg: richiedente asilo afghano fermato

Leggi su Quotidiano.net

Era arrivato in Germania nel 2020 e aveva fatto richiesta dinel 2023 il ventottenneper l'colcommesso oggi nel parco, in Baviera, dove sono rimasti uccisi un bimbo di due anni e un 41enne intervenuto per difendere un gruppetto di bambini di uninfantile. È quanto emerso dallo statement del ministro dell'Interno della Baviera, rilasciato insieme agli inquirenti. Affetto da problemi psichici, il cittadinoera stato più volte soccorso in psichiatria e aveva diversi precedenti per violenza. Inoltre aveva annunciato di voler spontaneamente lasciare la Repubblica federale, ma non lo aveva ancora fatto.