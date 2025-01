Messinatoday.it - Atm ti porta al concerto dei Volo, così tutti i servizi e le modifiche alla viabilità

Leggi su Messinatoday.it

In occasione deldel gruppo musicale “Il”, in programma al PalaRescifina, domenica 26 gennaio, alle ore 21, e i cuisono organizzati dall’Amministrazione comunale per una migliore ed adeguata fruizione, sono previste limitazioni viarie. Al fine agevolare il corretto.