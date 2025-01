Lidentita.it - Aspettando i dazi Usa: ecco cosa rischia il Made in Italy negli States con 43 eccellenze

Leggi su Lidentita.it

Usa,veramente l’Italia quando Donald Trump metterà in campo la sua articolata manovra per proteggere la produzione statunitense dalla concorrenza estera con provvedimenti sui quali – non è stato ancora chiarito – tutti si chiedono se saranno generalizzati o selettivi? L’Italia sarebbe tra i Paesi più colpiti dall’applicazione diUsa sui .Usa:ilincon 43L'Identità.