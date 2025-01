2anews.it - Asl Napoli 1, revocato in anticipo lo stop ai ricoveri non urgenti

Leggi su 2anews.it

La Asl1 revoca il blocco deiprogrammati nonper far fronte all’iperafflusso di pazienti nei pronto soccorso. La Asl1 Centro revoca, a partire da sabato 25 gennaio, il blocco deiprogrammati nonche era stato disposto a inizio mese, fino al 31 gennaio, per far fronte all’iperafflusso .