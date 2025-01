Pisatoday.it - 'Amici per la Pelle' tocca quota 100 studenti ospitati in conceria

Leggi su Pisatoday.it

Proseguiranno fino al prossimo febbraio le visite indegliche partecipano ad 'per la', il progetto didattico finalizzato a sensibilizzare sulle opportunità offerte dall’industria conciaria. In questa edizione di 'per la' le visite hanno già coinvolto.