Lanazione.it - Amici Musica, il violino di Laura Marzadori alla Sala dei Notari

Leggi su Lanazione.it

Con glidelladebutta a Perugia la violinista bolognese(nella foto), primodi spdell’Orchestra del TeatroScala di Milano: con il pianista Olaf John Laneri, sarà protagonista domani alle 20.30dei, del nuovo concerto della stagione promossa dFondazione PerugiaClassica e dFondazione Brunello e Federica Cucinelli. In programma l’ultima Sonata di Beethoven per– op. 96 in sol maggiore – seguita dSuite populaire Espagnole di Manuel de Fe dSonata n. 3 in do minore op. 45 del norvegese Edvard Grieg. Classe 1989, a 24 anniha vinto il concorso internazionale per primodi spdell’Orchestra del TeatroScala di Milano e ha lavorato a fianco dei più grandi direttori al mondo.