Altro ripescaggio direttamente in semifinale Grande Fratello un eliminato si guadagna un posto d’oro

Leggi su Caffeinamagazine.it

Previsto uncolpo di scena al. Dopo i rientri di ex concorrenti ora si sta parlando insistentemente di un clamoroso ulteriore. Una situazione impensabile fino a poco tempo fa, ma che ora sembrerebbe prendere piede. E la decisione della produzione sarebbe veramente incredibile, visto che avverrebbe in un momento decisivo della trasmissione.Gli autori del, di comune accordo sicuramente con Alfonso Signorini, stanno lavorando alacremente per rendere migliori gli ascolti televisivi. E questoscatenerebbe una marea di discussioni, visto che non tutti sembrerebbero essere d’accordo.Leggi anche: “Dovete sapere di Stefania Orlando”., la rivelazione a Pomeriggio Cinque, la notizia clamorosa: “in”Sulla pagina X Agent Beast è stata diffusa una news, proveniente dagli ambienti Mediaset, che ipotizzerebbe unpazzesco di unex gieffino proprio a ridosso della fine del reality show.