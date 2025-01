Calcionews24.com - Allenamento Empoli, novità importanti sugli infortuni: quei due giocatori sono ritornati in campo dopo alcuni problemi

Leggi su Calcionews24.com

, ecco lein vista della gara contro il Bologna, con uno sguardo per quanto concerne gliin casal’odierno: soprattutto per quanto concerne gli. Ecco la situazione raccontata da Pianeta. LA SITUAZIONE – La squadra prosegue il lavoro in vista della sfida che si giocherà .