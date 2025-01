Calcionews24.com - Albertosi a Cagliarinews24: «Riva è stato uno dei migliori in Europa. Vi racconto un aneddoto. Sulla Nazionale di Spalletti dico questo»

Leggi su Calcionews24.com

Enrico, ex portiere del Cagliari e campione d’nel 1968, è intervenuto in esclusiva ai microfoni diEnrico, ex portiere rossoblù è intervenuto in esclusiva ai microfoni di. Le parole sul caro amico e collega Gigidetto “Rombo di tuono“, con cui ha conquiil titolo di campione d’nel 1968 .