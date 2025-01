Firenzetoday.it - Affitti brevi, Salviamo Firenze: "Presentato esposto contro Airbnb" / VIDEO e FOTO

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp diTodayUnil portale. È quellodal comitatoal tribunale fiorentino. E non per key box, Cin o tastierini digitali. “Abbiamoundenunciail portale.it – spiega.