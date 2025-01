Affittavano immobili in Valtellina attraverso una finta società romena | tasse evase per 15 milioni di euro

Ilgiorno.it - Affittavano immobili in Valtellina attraverso una finta società romena: tasse evase per 1,5 milioni di euro

Leggi su Ilgiorno.it

Tirano (Sondrio), 22 gennaio 2025 – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio hanno scoperto l’esistenza di unache esercitava la locazioneare di beni propri ma che per eludere leitaliane aveva scelto come propria sede la Romania riuscendo, prima di essere scoperta dalle Fiamme Gialle, a evadere redditi per oltre 1,5di. Gli accertamenti fiscali condotti dai militari della Compagnia di Tirano hanno preso le mosse a seguito di altra attività connessa nei confronti di un soggetto residente nell’Alta Valle, nel corso della quale hanno rinvenuto dei documenti relativi a unadomiciliata in Romania e del tutto sconosciuta al fisco. L’inchiesta A un’analisi approfondita dei documenti, è emerso che laare costituita nel 2019 era in realtà gestita in Italia e non possedeva in Romania alcun immobile.