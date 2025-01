Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto di Bologna, sciopero mercoledì 5 febbraio: stop nelle società di handling

, 22 gennaio 2025 – Disagi in vista per chi deve volare. Il sindacato Flai, che opera all’interno degli aeroporti, ha proclamato infatti 24 ore diche coinvolgerà ledidegli scali italiani, Marconi dicompreso. Si tratta, quindi, dell’insieme dei servizi di assistenza svolti negli scali, a cominciare dalla distribuzione dei bagagli dopo lo sbarco. “Il rinnovo del contratto nazionale assohandlers non è mai condiviso dai lavoratori e mai referendato: il comparto è stanco di essere considerato l’anello debole della filiera del Trasporto Aereo e di tutte le sue contraddizioni”, scrive Flaimotivazioni che porteranno all’astensione dal lavoro. “I lavoratori rivendicano la necessità di un nuovo allineamento salariale e normativo, con diritti e retribuzioni adeguati al carovita.