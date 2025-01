Lanazione.it - Addio a Ulivi anima attiva della Cri a Ripa

La Croce Rossa piange la scomparsa di Sergio, strappato alla vita da una malattia a soli 60 anni. Lavorava alla carrozzeria Car and Trucks di Seravezza e si dedicava nel tempo libero al volontariato: un impegno nato nel 2020 ma diventato fin da subito molto costante, tanto cheera referente autoparco alla delegazione di. "Il consiglio direttivo – dice Gianluca Molco – esprime le condoglianze alla famiglia. Sergio era molto disponibile in qualsiasi emergenza di protezione civile e aveva partecipato anche a servizi di emergenza sanitaria a Viareggio". Le condizioni di salute disono precipitate all’improvviso; non era sposato, lascia la mamma centenaria Morella Leonardi. I funerali domani alle 10,30 alla chiesa di Querceta.