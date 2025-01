Unlimitednews.it - Abuso di alcol tra i giovani, in Italia “quadro allarmante”

MILANO (ITALPRESS) – Lo stile di vita è fondamentale per la prevenzione delle malattie, in particolare tra i. Incirca il 35% dei ragazzi tra i 12 e i 17 anni non pratica attività fisica sufficiente, e meno di un terzo degli adolescenti segue un’alimentazione corretta. La situazione è decisamente piùsul fronte del fumo e dell’. Secondo il Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, nel nostro paese circa il 19% dei, pari a 480.000 persone, fuma quotidianamente, e il 15% deitra i 18 e i 24 anni ha praticato il binge drinking, ovvero il consumo di grandi quantità diin breve periodo, con addirittura 4.100 accessi di minorenni in un anno al pronto soccorso. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio nazionale2024 dell’Istituto Superiore di Sanità, l’è il principale fattore di rischio di mortalità prematura e disabilità nelle persone di età compresa tra 15 e 49 anni, e rappresenta il 10% di tutti i decessi in questa fascia d’età.