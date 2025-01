Linkiesta.it - A Milano c’è un luogo pubblico che fa propaganda russa

Leggi su Linkiesta.it

Le influenze russe arrivano ovunque e il modo migliore per contrastarle è combatterle in ogni, in ogni modo, con tutti i mezzi a disposizione. È per questo motivo che i consiglieri Massimo Ferlini e Sergio Scalpelli hanno rassegnato in data odierna le proprie dimissioni dal Consiglio Direttivo del Centro Internazionale di Brera (CIB).«La decisione arriva a seguito della mancata presa di posizione da parte del CIB in merito all’evento del 13 dicembre 2024, in cui il Presidente Stefano Carluccio ha copromosso un’iniziativa con il consolato russo senza previa comunicazione al Consiglio», si legge nel comunicato stampa diramato dal Consiglio Direttivo. «Tale azione è stata considerata inaccettabile dai consiglieri dimissionari, data la posizione della Russia come nazione ostile all’Italia e sottoposta a sanzioni internazionali a cui l’Italia aderisce, oltre che in contrasto con la tradizione del Centro Internazionale di Brera che sin dalla fondazione (1973) ha fatto del sostegno e della solidarietà militante al dissenso democratico e anti totalitario contro le dittature dei Paesi della cortina di ferro, la propria cifra identitaria».