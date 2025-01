Sondriotoday.it - A Livigno va in scena "Circles, il viaggio dei Giochi"

Leggi su Sondriotoday.it

Sarà un’esperienza speciale, quella che vivranno gli spettatori di “, ildei”, inedita opera teatrale che verrà portata indal 5 al 7 febbraio, per dare il via al count-down ufficiale verso le Olimpiadi di casa del 2026. Uno spettacolo costruito apposta per.