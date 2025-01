Leccotoday.it - A Lecco un esordio da titolare in Serie A con i fiocchi: la 17enne Sofia Ricci incanta al Bione

Leggi su Leccotoday.it

Si era intuito già in tempi non sospetti che la stagione 2024-2025 della Piccosarebbe stata all’insegna della linea “verde”. Il roster della formazione biancorossa è uno dei più giovani dellaA2 di volley femminile, ma non ci si abitua mai alle piacevoli novità. Una di queste è stata.