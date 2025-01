Ilrestodelcarlino.it - A Gorgonzola alle 18.30 in scena il primo atto tra Giana e Caldiero

Come sarà finito ilround traErminio eTerme lo si saprà prima dell’inizio di Trapani-Rimini. Infatti,18.30 avrà inizio l’altra semifinale, quella in cui a darsi battaglia saranno lombardi e veneti. Che all’appuntamento di oggi ci sono arrivate decisamente a sorpresa. Laai quarti non ha lasciato scampo all’ambiziosissimo Avellino (3-0), mentre il neopromossoha messo all’angolo il Milan Futuro (2-0). Una sfida affascinante, quindi, quella che andrà inoggi al Città di. Tra due squadre che in campionato non stanno di certo facendo faville, entrambe nel girone A. Tredicesimo posto per lacon i suoi 27 punti raccolti in 23 gare. Penultimo posto (a quota 16) per ilche appena qualche giorno fa, dopo la sconfitta con la Pro Vercelli, ha esonerato mister Cristian Soave chiamando in panchina Roberto Bordin.