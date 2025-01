Lanazione.it - 22 gennaio, la serata di due ‘toscanacci’: Fabio Canino e Andrea Muzzi sul palco

Firenze, 222025 – Questa è ladi duedoc. Stiamo parlando di, che saranno insieme suldel Teatro Puccini di Firenze dove portano in scena “Ma cosa ha in testa?!”. La trama è molto affascinante e promette il pieno di risate. Compiuti i 50 anni, il signor Marini decide di avvalersi per la prima volta nella sua vita di uno psicologo. Casualmente dal web sceglie un professionista. Purtroppo per lui, la scelta ricade sullo psicologo sbagliato. Il medico scelto, infatti, sta peggio di lui, è uno sbandato in curva, un uomo che ha smarrito i punti cardinali nella vita. Nello studio si ritrovano così due persone, in pratica due facce della stessa medaglia. I due discutono animatamente sulle tematiche esistenziali che li riguardano. Dalla paura della morte, alla voglia di restare giovani.