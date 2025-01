’10 giorni con i suoi’ Valentina Lodovini e Fabio De Luigi | Raccontiamo una famiglia non idealizzata ma piena di difetti

Leggi su Funweek.it

Dal 23 Gennaio arriva al cinema 10con i suoi, terzo capitolo della divertente saga familiare diretta da Alessandro Genovesi. Tornano dunque le avventure dellaRovelli, stavolta in partenza per la Puglia dove Camilla (la figlia maggiore) si trasferirà per frequentare l’Università con il suo fidanzato Antonio.Oltre aDe, che tornano nei panni di Carlo e Giulia, troviamo una nuovache li metterà in difficoltà: i Paradiso capitanati da Tito (Dino Abbrescia) e Bianca (Giulia Bevilacqua).«Questo film segna un momento di crescita per tutti noi che abbiamo partecipato alla sua realizzazione e agli attori, dai più piccoli ai più grandi. – Afferma il regista Genovesi – Tutta la saga, di cui 10con i suoi è il terzo capitolo, è in qualche modo un esperimento sociale: siamo cresciuti nella realtà in parallelo ai personaggi di finzione, laRovelli».