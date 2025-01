Ilgiorno.it - Zuffa notturna tra coniugi. Entrambi portati in ospedale

Leggi su Ilgiorno.it

Ad avere la peggio è stato questa volta l’uomo. La lite di coppia si è infatti conclusa coni coinvolti trasin, su due ambulanze diverse non solo per necessità sanitarie ma anche per tenerli separati. Ma le conseguenze peggiori le ha riportate l’uomo, 27enne, soccorso per una ferita da taglio a una gamba, mentre la donna, 29enne, era in evidente stato confusionale, con solo qualche escoriazione per la colluttazione, ma senza nulla di grave. La lite è scoppiata nella casa dei due, in via Milano a Santa Cristina, in piena notte, verso le 3 di ieri. Sul posto sono intervenuti sia i soccorsi sanitari che i carabinieri, che hanno ricostruito l’accaduto ma poi, alla luce delle conseguenze non gravi, per procedere con gli accertamenti devono attendere le eventuali querele di parte che possono sporgere i coinvolti, sempre che la coppia non si riappacifichi senza arrivare alle vie legali.