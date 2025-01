Quotidiano.net - Zanutta acquisisce IdroStile: espansione nel settore idro-termo-sanitario

Il gruppo friulano, che opera neldella commercializzazioni di materiali per l'edilizia e-sanitari, ha rilevato il 100 per cento di, azienda di apparecchiature-sanitarie, con sede a Milano e Cesano Boscone, che ha contabilizzato 16 milioni di ricavi nel 2023 e occupa 38 dipendenti. Lo riporta il Messaggero Veneto precisando che c'è stato il closing dell' operazione. L'azienda di Muzzana del Turgnano (Udine) guidata dai fratelli Vincenzo e Gianluca, ha chiuso il bilancio in crescita, a 303 milioni di ricavi e circa il 10% di margine operativo lordo, contro i 282 milioni del 2023 (Ebitda 28 milioni circa), segnala ancora il Messaggero Veneto. Oggi la società ha 52 punti vendita e oltre mille dipendenti.