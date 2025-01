Lapresse.it - Von der Leyen: “Accordo Parigi migliore speranza per l’umanità”

Leggi su Lapresse.it

“L’dicontinua a essere laper tutta. Quindi l’Europa manterrà la rotta e continuerà a lavorare con tutte le nazioni che vogliono proteggere la natura e fermare il riscaldamento globale. Allo stesso modo, tutti i continenti dovranno cogliere le opportunità dell’intelligenza artificiale e gestirne i rischi”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von dernel suo discorso al Forum economico di Davos. “In sfide come queste, non siamo in una corsa l’uno contro l’altro, ma in una corsa contro il tempo. Anche in un momento di dura competizione, dobbiamo unire le forze“, aggiunge. “Vogliamo una maggiore cooperazione con tutti coloro che sono aperti ad essa. E questo include ovviamente – chiarisce – i nostri partner più stretti. Penso, ovviamente, agli Stati Uniti d’America.