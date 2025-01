Lapresse.it - Viterbo, maltrattamenti in casa di riposo: il video

Avrebbero compiutoad anziani in unadia Latera, in provincia di. In un caso si sarebbe anche realizzata violenza sessuale ai danni di un’anziana donna. Tre operatori socio-sanitari sono stati arrestati e altri 3 sospesi. L’indagine, iniziata nella primavera del 2024, è nata dalle confidenze di alcuni ex operatori della struttura i quali, rivoltisi alla Stazione Carabinieri di Capodimonte, hanno riferito di una serie di abusi perpetrati ai danni degli anziani ad opera di loro colleghi.