Anteprima24.it - Violazioni in materia ambientale: i Carabinieri sequestrano due officine e denunciano i titolari

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIdel Nucleo Forestale di Marzano di Nola, nell’ambito delle attività di controllo per il contrasto alla gestione illecita dei rifiuti, hanno denunciato idi due/autolavaggi del Vallo di Lauro.Le verifiche, condotte in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno evidenziato diverse irregolarità. Le attività erano sprovviste delle autorizzazioni ambientali necessarie, non erano iscritte al S.U.A.P. comunale e risultavano prive dei titoli richiesti per la gestione delle acque di prima pioggia e per la valutazione dell’impatto acustico. All’atto del controllo, entrambe le imprese non disponevano di un layout aziendale idoneo per la gestione delle acque di scarico e non venivano esibiti i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR), obbligatori per attestare lo smaltimento tramite ditte autorizzate.