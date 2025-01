Ilrestodelcarlino.it - Vignola, i tronchi rinvenuti nei magazzini comunali sono del patibolo dell’Eccidio di Pratomaggiore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena 21 gennaio 2025 – Ineidi, con ragionevole certezza, quelli dei due alberi che sostenevano la pertica a cui i nazisti impiccarono i martiri partigiani, a, il 12 febbraio del 1945: a questa conclusione è arrivata la ricerca storico-filologica effettuata dallo studioso Alberto Stefani su richiesta di Anpi, in accordo con l’Amministrazione e l’associazione culturale Mezaluna. Lo scorso febbraio, fu annunciato che erano statineiduedi olmo che potevano essere i resti delsu cui i nazisti, per ritorsione dopo l’uccisione di un militare tedesco, impiccarono otto prigionieri, prelevati dalle carceri di Sant’Eufemia e dell’Accademia Militare, i cui corpi furono lasciati appesi, per ben due giorni, a scopo di intimidazione.