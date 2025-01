Parmatoday.it - Vignali: "Incentivare le adozioni di animali abbandonati in canili e gattili"

Leggi su Parmatoday.it

Il capogruppo in Regione, Pietro, ha presentato una risoluzione per promuove la gratuità delle cure veterinarie e l’accesso a percorsi di sostegno e recupero per chi adotta cani e gatti."Sul territorio regionale – spiega– sono presenti 71e circa 24che.