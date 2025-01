Anconatoday.it - Viene trovato positivo alla cocaina e non partecipa ai servizi sociali: scattano le manette

JESI – Nel pomeriggio di ieri, il personale di polizia giudiziaria del Commissariato di Jesi ha arrestato un 53enne residente in città (già condannato con precedenti in tema di stupefacenti e per evasione), a seguito della revoca della misura alternativa al carcere, consistente nell’affidamento.