Ilpescara.it - VIDEO | I quattro temi "politici" su cui il centrosinistra non farà sconti nella discussione di dup e bilancio

Leggi su Ilpescara.it

Se in aula il consigliere comunale di Forza Italia Marcello Antonelli ha invitato la minoranza a rendere meno “stucchevole” il dibattito in aula cercando di trovare un confronto costruttivo con la maggioranza, che ha sottolineato è pronta in tal senso, perché si acceleri lasu dup.