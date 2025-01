Lapresse.it - Verbania, domani alle 10 convalida arresto Edoardo Borghini

Sarà10 ladell’per, 63enne che ha ucciso a fucilate il figlio Nicolò, 34 anni, a Ornavasso ().L’accusa per l’uomo al momento è di omicidio volontario. L’omicidio è però avvenuto al termine di una lite, in un contesto famigliare difficile, mentre il figlio diaveva aggredito la madre facendole sbattere la testa contro il muro. Non è quindi esclusa una modifica dell’ipotesi di reato.