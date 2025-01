Milanotoday.it - Vania

Leggi su Milanotoday.it

"Tutti, finche? siamo giovani, cinguettiamo come passeri sopra un mucchio di letame. A vent’anni possiamo tutto, ci buttiamo in qualsiasi impresa. E verso i trenta siamo gia? stan-chi, e? come dopo una sbornia. A quarant’anni poi siamo gia? vecchi e pensiamo alla morte. Ma che razza di eroi siamo.