Valori cristiani: quale futuro? Se ne discute a Olbia

“Inella società attuale:?”. È questo il titolo della giornata di confronto che avrà luogo il prossimo 5 aprile a, presso il Museo archeologico, a partire dalle 10.30. Esistono spazi dove talihanno la possibilità di esprimersi? In una realtà come quella contemporanea sempre più secolarizzata, trent’anni dopo la fine dell’egemonia democristiana, c’è la possibilità di trovare un posto non marginale nel dibattito pubblico? A questi interrogativi cercheranno di dare risposta esponenti del mondo politico, della cultura e della Chiesa. L’evento è organizzato dall’Istituto Euromediterraneo con il direttore don Giorgio Diana e in collaborazione con l’avvocato Andrea Viola.