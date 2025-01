Lapresse.it - Usa: Schlein, Meloni difende Italia? Guai a pensare si salvi chi può distruggendo Ue

Roma, 21 gen. (LaPresse) – “La domanda è se Giorgiasarà in grado di far rispettare gli interessi Ue eni. È andata a Washington in solitudine senza un coinvolgimento dell’Ue e quello che ci preoccupa è che Trump sta cercando degli alleati per disgregare l’Ue. Invece per noi la risposta Ue deve essere all’altezza di questa sfida. Serve una politica industriale comune e per farlo servono investimenti comuni. L’Ue deve puntare anche su una sua autonomia strategica per quel che riguarda anche la tecnologia e la difesa comune.se passi l’idea del ‘sichi può’, del chi può si costruisce la sua relazione bilaterale”. Così la segretaria del Pd Ellyparlando con i cronisti in Transatlantico alla Camera. “Io spero chesi sia chiesta perché c’era solo lei perché l’Ue non è stata invitata e coinvolta.