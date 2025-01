Quotidiano.net - Ursula von der Leyen: Europa deve cambiare marcia per la competitività

Leggi su Quotidiano.net

"Per sostenere la crescita nel prossimo quarto di secolo, l'. Per questo ho chiesto a Draghi una relazione sullaUe. Su questa base, la prossima settimana la Commissione presenterà la nostra tabella di". Lo ha sottolineato a Davos, la presidente della Commissione Uevon der. "L'ordine mondiale cooperativo che abbiamo immaginato 25 anni fa non si è trasformato in realtà. Al contrario, siamo siamo entrati in una nuova era di dura competizione geostrategica. "Dall'IA alle tecnologie pulite, dall'Artico al Mar Cinese Meridionale: la gara è aperta", ha sottolineato.