Feedpress.me - Uomo accoltellato nel centro di Palermo, i vicini sentono le urla e chiamano la polizia

Leggi su Feedpress.me

Accoltellamento questa notte in via Torino a. Vittima un, sarebbe stato ferito ad una mano mentre si trovava incittà, nei pressi di unscommesse. Ad allertare le forze dell'ordine i residenti, preoccupati per leprovenienti dalla strada. E' partita così la caccia all'da parte degli inquirenti, che stanno visionando le riprese della videosorveglianza per risalire.