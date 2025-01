Udinetoday.it - Una squadra di 20 operatori forestali per curare il parco dei bastioni di Palmanova

Leggi su Udinetoday.it

Suiditornerà una ventina didella Regione Friuli Venezia Giulia, suddivisi in quattro squadre operative. Fino a marzo, e comunque fino a quanto le condizioni meteo non permetteranno la ripresa dei lavori in alta montagna, si occuperanno di messa in.