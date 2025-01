Lanazione.it - Una cena di raccolta fondi a Pisa per la Casa Circondariale Don Bosco

, 21 gennaio 2025 - Sabato 25 gennaio alle ore 20, il ristorante “Il Turista” ospiterà unadi solidarietà organizzata da Più Europa, in collaborazione con la Caritas Diocesana di, per sostenere laDon. L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliereper acquistare lavatrici, particolarmente necessarie per la sezione maschile del carcere, dove questa infrastruttura è carente. “Laè il naturale proseguimento della visita che, lo scorso settembre, abbiamo fatto al Don– spiega Agnese Balducci, membro della direzione nazionale di Più Europa –. Durante quell’incontro, abbiamo parlato con la direzione del carcere, che ci ha illustrato diverse criticità, tra cui la necessità di riqualificare i locali e la mancanza di lavatrici per i detenuti. Questa iniziativa nasce proprio per rispondere a un bisogno concreto”.