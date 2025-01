Casertanews.it - Un successo il primo Torneo di Sant'Antuono

Leggi su Casertanews.it

Il 18 e 19 gennaio a Macerata Campania lo sport ha abbracciato in pieno la tradizione della festa di'Antonio Abate con l'organizzazione deldi". Le società sportive maceratesi - Centro Mini Basket Macerata per la pallacanestro, Soccer Macerata per il calcio e Amici.