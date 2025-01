Ilrestodelcarlino.it - Un rosario pro vita non fa male a nessuno

Scrivo sulle cosiddette manifestazioni anti abortiste di Modena. Ogni tanto passo dal Policlinico ad accompagnare mia madre per alcune visite. Vedo due o tre persone, docili e innocue, che in zona parcheggio (ben al di fuori delle strutture sanitarie) recitano il. Come faccia il sindaco a parlare di violenza, proprio non riesco a capirlo. Non c'è più libertà di preghiera? Gianfranco Bologna