Lanazione.it - Un fine settimana da protagonista per l’Alga. Un debutto da incorniciare per Cincinelli

È stato undi medaglie e record personali perAtletica partecipando a quattro manifestazioni indoor. Una prestazione di ottimo livello è stata firmata da Riccardodel 2005 che, al Meeting di Carrara, ha vissuto il suoassoluto nei 50 ostacoli e ha immediatamente centrato il primo posto con il record personale di 7.27 secondi. Questa manifestazione ha visto la presenza anche di Alessandro Bruni del 2008 che, tra gli Allievi, ha siglato il proprio record nei 50 piani con 6.68 secondi.ha raggiunto positivi risultati anche al Trofeo Giovani di Venturina Terme dove è a brillare è stato soprattutto Mattia Falciani del 2012 che ha meritato un doppio oro tra i Ragazzi nel salto in lungo con record di 5.20 metri e nel salto in alto con 1.55 metri, mentre tra le Cadette erano presenti Anna Bigiarini del 2010 che ha centrato il bronzo nel salto in lungo con record di 4.