Un Bolle tecno-leonardesco and Friends

È ormai un appuntamento del cuore per gli innamorati del portentoso cinquantenne (a marzo) Roberto, il suo galà agli Arcimboldi, dal 23 al 26 gennaio. Non nasconde più il desiderio di diventare direttore del ballo alla Scala (Bruno Vespa gliel’ha augurato in diretta il 7 dicembre); intanto queste serate di stelle riuniscono a Milano i suoi "", ballerine/i per coreografi top. Aprestesso con un duo da “Caravaggio” di Bigonzetti, insieme a Melissa Hamilton del Royal Ballet inglese: assaggio del lavoro che sarà al TAM a maggio. Non mancano i fuochi d’artificio virtuosistici: il sovietico “Fiamme di Parigi” di Vainonen, sulla Rivoluzione Francese, e “Don Chisciotte” di Petipa, con la giapponese Madoka Sugai dell’Hamburg Ballet nel primo accanto al canadese Shale Wigman, nel secondo con lo strepitoso georgiano Giorgi Potskhishvili, ora in Het Nationale Ballet.